Паризькі пожежники не впевнені, що Нотр-Дам вдасться врятувати

Наразі існує ризик падіння дзвону собору, що призведе до руйнування всієї башти

Собор Паризької Богоматері може бути остаточно знищений вогнем, попри усі зусилля рятувальників.

Як повідомляє Associated Press, про це заявили в міністерстві внутрішніх справ Франції. Наразі з вогнем ведуть боротьбу близько 400 пожежників.

Як повідомляє CNN, французькі рятувальники констатували, що «найближчі півтори години» стануть для Собору вирішальними.

Photo from above, much worse than we think #NotreDame pic.twitter.com/nJWwBdRcgV