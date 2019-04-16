Паризькі пожежники не впевнені, що Нотр-Дам вдасться врятувати



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З вогнем ведуть боротьбу близько 400 пожежників Фото: AP

Наразі існує ризик падіння дзвону собору, що призведе до руйнування всієї башти

Собор Паризької Богоматері може бути остаточно знищений вогнем, попри усі зусилля рятувальників.

Як повідомляє Associated Press, про це заявили в міністерстві внутрішніх справ Франції. Наразі з вогнем ведуть боротьбу близько 400 пожежників.

Як повідомляє CNN, французькі рятувальники констатували, що «найближчі півтори години» стануть для Собору вирішальними.

Керівник паризьких пожежників Жан-Клод Галле розповів, що існує ризик падіння дзвону собору. Це призведе до руйнування всієї башти.

«Там пожежники всередині, і зовні. Наступні півтори години стануть вирішальними», - зазначив він.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.