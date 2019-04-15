Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері Фото: Getty

У Мінкульті України готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення собору

Міністр культури України Євген Нищук назвав пожежу у Собор Паризької Богоматері «величезним ударом для історії, культури не лише Парижа, а й усієї Європи та світу».

«Робота Мінкультури - збереження для прийдешніх поколінь усіх культурних та історичних пам‘яток, мистецького надбання, яким володіє Україна.

І ми, як країна, яка втрачає спадщину на окупованих територіях як ніхто інший знає, як боляче спостерігати це наживо. Сподіваємось, що пожежникам вдасться врятувати і не дати зникнути з культурної мапи світу надзвичайну пам‘ятку. Від себе хочу наголосити, що готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Собору!», - написав міністр у Facebook.

Також президент України Петро Порошенко висловив слова підтримку народу Франції та президенту Еммануелю Макрону.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.