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    Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері

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    Пожежа у&nbsp;Соборі Паризької Богоматері - Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері
    Пожежа у Соборі Паризької Богоматері
    Фото: Getty

    У Мінкульті України готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення собору

    Міністр культури України Євген Нищук назвав пожежу у Собор Паризької Богоматері «величезним ударом для історії, культури не лише Парижа, а й усієї Європи та світу».

    «Робота Мінкультури - збереження для прийдешніх поколінь усіх культурних та історичних пам‘яток, мистецького надбання, яким володіє Україна.

    І ми, як країна, яка втрачає спадщину на окупованих територіях як ніхто інший знає, як боляче спостерігати це наживо. Сподіваємось, що пожежникам вдасться врятувати і не дати зникнути з культурної мапи світу надзвичайну пам‘ятку. Від себе хочу наголосити, що готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Собору!», - написав міністр у Facebook.

    Також президент України Петро Порошенко висловив слова підтримку народу Франції та президенту Еммануелю Макрону.

    Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

    Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

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