Фінляндія та Швеція йдуть в НАТО. Кремль заявив про ядерну війну

Дмитро Медведєв натякнув на можливість ядерної війни Росії проти НАТО, якщо Альянс продовжить підтримувати Україну

Росія намагається залякати Північноатлантичний альянс і зупинити допомогу Україні

Російська влада незадоволена військовою допомогою, яку Захід надає Україні. Ця допомога може призвести до ядерної війни Росії проти НАТО. Про це заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв написав у Telegram.

За словами Медведєва військова взаємодія Альянсу із Україною, зокрема, надання військової зброї ЗСУ, підготовка українських військовослужбовців та проведення спільних навчань із армією України підвищують імовірність військового конфлікту Росії та НАТО.

Такий конфлікт, натякнув Медведєв, завжди ризикує перетворитися на повноцінну ядерну війну.

Разом з тим, третій президент Росії звинуватив у нагнітанні ситуації навколо можливої ядерної війни саме Захід, який «щосили намагається впровадити до порядку денного тезу про те, що Росія лякає світ ядерним конфліктом».

При цьому Дмитро Медведєв визнав, що ядерна війна стане катастрофою для усіх.

Нагадаємо, газета Financial Times написала, що західні експерти сумніваються у використанні Росією ядерної зброї.

Так ексочільник МЗС Британії Девід Оуен зазначив, що ООН має серйозніше поставитись до російських погроз ядерною зброєю.

Американська розвідка запевнила, що Володимир Путін здатен віддати наказ про застосування ядерної зброї у випадку загрози існуванню його режиму.

А німецькі політики заявили, що використання ядерної зброї означатиме початок Третьої світової війни.

Додамо, що сьогодні, 12 травня, президент Фінляндії заявив, що його країна має вступити до НАТО. Також про наміри вступити до Альянсу заявляла Швеція. І це також викликало бурхливу реакцію Дмитра Медведєва, який погрожував північним сусідам Росії війною.