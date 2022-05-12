ЗМІ: Швеція у понеділок подасть заявку на вступ до НАТО

Уряд Швеції ухвалить рішення про вступ до НАТО на позачерговому засіданні

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Як пише Expressen із посиланням на джерела, уряд Швеції ухвалить рішення про вступ до НАТО на позачерговому засіданні у понеділок. Відразу після цього буде подано заявку.

Проте офіційного запрошення на засідання ще не було, воно все ще на рівні планування.

Найближчими днями доведеться зробити кілька кроків щодо вступу Швеції до НАТО. У п'ятницю свій звіт представить аналітична група, до якої входять усі парламентські партії. За інформацією ЗМІ, у ньому не буде заклику до вступу до НАТО, але він дасть чіткий сигнал про те, як Швеція має діяти.

У неділю рада Соціал-демократичної партії на чолі з прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон ухвалить рішення щодо цього питання. Зустріч пройде у Стокгольмі з обіду до вечора.

Наступного дня у понеділок у парламенті відбудуться спеціальні дебати у зв'язку з доповіддю аналітичної групи, а після цього відбудеться засідання уряду.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Напередодні прем'єр Британії Борис Джонсон підписав військовий договір зі Швецією і згадав Україну.

Також відомо, що НАТО наростить присутність на кордонах Швеції та в Балтійському морі.

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