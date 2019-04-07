Прем’єр Британії допустила, що Brexit може «вислизнути з рук»



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Тереза Мей закликає депутатів британського парламенту проголосують за угоду про Brexit

Тереза Мей назвала причину, з якої Британія може не вийти з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що існує ризик того, що вихід країни з Євросоюзу може не відбутися.

Про це повідомляє Reuters.

Мей в суботньому зверненні до депутатів сказала, що Brexit «вислизне з рук», якщо депутати британського парламенту не проголосують за угоду.

«Настав час жорсткого вибору: або вихід Великої Британії з угодою, або взагалі не виходити з ЄС», - підкреслила прем'єр.

Вона додала, що чим більше часу займе вирішення умов угоди, тим більший ризик, що Велика Британія взагалі ніколи не покине Євросоюз.

«Це буде означати, що ми дозволимо, щоб Brexit, за який голосували британці, вислизнув з наших рук. Я проти цього. Важливо, щоб ми виконали те, за що проголосували люди, і для цього нам потрібно прийняти угоду», - підсумувала Мей .

Як відомо, Британія почала готуватся до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

Голова Європейської ради Дональд Туск готовий запропонувати ЄС надати Великобританії «гнучке» продовження термінів Brexit на рік, проте цей план повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.

Джерело: РБК-Україна