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    У світі

    Прем'єр Британії заперечив незаконні зв'язки з американською підприємницею

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    Правоохоронці цікавляться зв&rsquo;язком Джонсона з підприємницею Дженніфер Аркур із США, що фірми якої ймовірно отримали субсидії в розмірі понад 125 тисяч фунтів стерлінгів із бюджету Лондона - Прем'єр Британії заперечив незаконні зв'язки з американською підприємницею
    Правоохоронці цікавляться зв’язком Джонсона з підприємницею Дженніфер Аркур із США, що фірми якої ймовірно отримали субсидії в розмірі понад 125 тисяч фунтів стерлінгів із бюджету Лондона

    Адміністрація Лондона передала правоохоронцям інформацію про можливе зловживання владою з боку нинішнього прем'єрміністра Бориса Джонсона у той час, коли він обіймав посаду мера столиці Великобританії

    Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив зв’язки з американською підприємницею Дженніфер Аркур.

    Про це повідомило BBC.

    Джонсон зазначив, що «не було жодного інтересу».

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    Нагадаємо, адміністрація Лондона передала в правоохоронні органи інформацію про можливе зловживання владою з боку нинішнього прем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона у той час, коли він обіймав посаду міського голови столиці Об’єднаного Королівства.

    Правоохоронці цікавляться зв’язком Джонсона з підприємницею Дженніфер Аркур із США. Фірми, пов’язані з Аркур, ймовірно отримали субсидії в розмірі понад 125 тисяч фунтів стерлінгів із бюджету Лондона.

    Наразі правоохоронці перевіряють, чи є підстави для відкриття повномасштабного розслідування.

    Нагадаємо, 23 липня Джонсон виграв внутрішньопартійні вибори у глава МЗС Джеремі Ханта і став 77-м прем'єром Сполученого Королівства.

    На наступний день, 24 липня, Королева Єлизавета II традиційно призначила лідера Консервативної партії Великої Британії Бориса Джонсона главою британського уряду.

     

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