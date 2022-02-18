Прем'єр-міністр Японії поговорив із Путіним: той запевнив, що не планує нападати на Україну

Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він закликав президента РФ до дипломатії і деескалації щодо України. Про це повідомляє The Japan times.

Кісіда заявив, що Японія виступає проти застосування сили і буде продовжувати стежити за українсько-російською ситуацією з «серйозною стурбованістю». Він пообіцяв, що Японія, яка ініціювала телефонні переговори, «продовжить наполегливі дипломатичні зусилля з ослаблення напруженості».

За його словами, Путін запевнив японського лідера, що Росія не має наміру вторгатися в Україну.

Також президент РФ виклав позицію Росії щодо ситуації, але не став вдаватися в подробиці.

За його словами, Японія координуватиме свої дії з іншими розвиненими країнами «Великої сімки» і при необхідності вживе відповідних заходів. При цьому він не уточнив, які саме санкції він обговорював з Путіним.

При цьому наголошується, що в разі російського вторгнення Японія розглядає можливість введення санкцій одночасно з «Великою сімкою», але «цей крок може призвести до подальшого глухого кута в їх переговорах щодо двосторонньої угоди».

«Ситуація в Україні вкрай напружена. Якщо ми дозволимо змінити статус-кво силою, це пошле невірний сигнал не тільки Європі, а й Азії та решті світу», – заявив Кісіда.

Він підкреслив, що Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі зосередження Росією збройних сил.

Як повідомлялося, прем’єр Італії спробує переконати Путіна зустрітися з Зеленським. Також Кремль звинуватив Байдена у нагнітанні ситуації навколо України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупанти планують евакуювати населення Донецька та інших міст на тлі можливого вторгнення.

Читайте також: