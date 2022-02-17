Кремль звинуватив Байдена у нагнітанні ситуації навколо України

Пєсков каже, Росія і її війська ні до чого

У Путіна відповіли на заяву очільника Білого дому

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що вторгнення Росії в Україну нібито очікується в найближчі дні. У Кремлі вважають це нагнітанням напруженості. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«На жаль, триває нагнітання напруженості подібними заявами», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні Байден спрогнозував чергову дату російського вторгнення. Крім того, Блінкен заявив, що РФ готується до атаки на Україну найближчими днями.

Також Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення в Україну.

У четвер, 17 лютого, бойовики «Л/ДНР» загострили ситуацію на Донбасі: під обстріл потрапили не лише позиції ЗСУ вздовж лінії розмежування, але й цивільні об'єкти в кількох населених пунктах Луганської області.

Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.



Президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

Як стало відомо, Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.

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