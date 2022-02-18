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    НАТО – гарантія безпеки для України – президент

    Україна отримала запрошення від НАТО, але без зазначення термінів - НАТО – гарантія безпеки для України – президент
    Україна отримала запрошення від НАТО, але без зазначення термінів
    фото: Bild

    Зеленський розповів, чому референдум щодо вступу до Альянсу не на часі

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північноатлантичний альянс – це гарантія безпеки для України, до якої прагне країна. При цьому він підкреслив, що рішення про вступ України в НАТО повинні вирішувати самі українці. Про це повідомляє Bild.

    Зеленський підкреслив, що референдум про вступ України в НАТО зараз не має ніякого сенсу. Оскільки Україна отримала запрошення від НАТО, але без зазначення термінів.

    «Шлях до НАТО і ЄС дуже довгий. На цьому шляху Україні потрібні деякі гарантії безпеки. НАТО – це гарантія безпеки, це те, куди ми хочемо рухатися. Ця гарантія означає, що ми не втратимо свою незалежність», – заявив він.

    Також президент говорив, що Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу.

    Нагадаємо, раніше представник «Слуги народу» пояснив, чому НАТО відмовляється захищати Україну.

    Як стало відомо, прем’єр Італії спробує переконати Путіна зустрітися з Зеленським.

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    Теги: ЄС НАТО референдум незалежність українці Bild Володимир Зеленський Україна президент
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    НАТО – гарантія безпеки для України – президент