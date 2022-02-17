Окупанти планують евакуювати населення Донецька та інших міст – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ повідомляє, що в ОРДЛО планується евакуація через можливе загострення

За інформацією, що надходить з ОРДЛО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

«Офіційно повідомляємо: Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.

Станом на 19 годину поточної доби з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб.

При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні сили України.

«Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню», – інформує Залужний.

Нагадаємо, увечері 17 лютого російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську (відео).

Як відомо, сьогодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

Також сьогодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

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