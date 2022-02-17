ООН: напруженість в Україні досягла максимального рівня від 2014 року

В ООН нинішню ситуацію навколо України назвали найскладнішою за останні вісім років

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло повідомила про максимальне напруження ситуації в Україні, яке вже досягло рівня 2014 року. Про це вона заявила під час виступу на Радбезі ООН.

Вона висловила стурбованість щодо загострення в зоні ООС і закликала всі сторони на Донбасі до стриманості.

«Сьогодні напруженість в Україні і навколо неї досягла максимального напруження з 2014 року. Часто і густо звучать заяви щодо можливого військового конфлікту. Що б ми не думали про перспективи такої конфронтації, реальність така, що нинішня ситуація в край небезпечна. Ми також закликаємо всі сторони відмовитися від односторонніх рішень, що підривають Мінські домовленості, зокрема щодо статусу ОРДЛО» – сказала вона.

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти. Раніше повідомлялося, що до ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії. Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Також нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив можливий сценарій вторгнення путінських військ в Україну. Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що «полетять бомби і ракети».

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

Також Російська Федерація наполягає на виведенні всіх американських сил та озброєнь із центральної, східної Європи та країн Балтії. Про це йдеться в опублікованій МЗС РФ реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.







