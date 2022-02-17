Ексглава МЗС: напад на Україну – самогубство для Путіна

Нещодавно стало відомо, що півтори сотні військовослужбовців Нацгвардії США, які перебували в Україні для навчання українських військових, покидають країну на тлі зростання загрози

«Це непросто – тримати у полі 130 тис. людей»

Директор центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко у інтерв’ю «Главкому» поміркував про те, чи підвищення градусу Сполученими Штатами щодо можливого російського вторгнення зупинить напад Росії на Україну, чи навпаки його наблизить.

«Мені доводилось багато років працювати з цією публікою «із-за поребрика». І я чітко знаю, що вони підніматимуть градус до максимуму і триматимуть його рівно стільки, скільки вони витримають. Хоча це й непросто – тримати у полі 130 тис. людей. Наступ за нинішніх обставин, у які Росія загнала себе сама, є, насправді, самогубством. По-перше, з точки зору опору України. Адже як би не було, озброєння української армії та її вишкіл (а головне – моральний стан) є значно вищими за стан російської. А по-друге, що б не розказували, про недієвість санкцій, це неправда. Вони працюють. А нові санкції можуть бути ще жорсткішими», – вважає Огризко.

На думку ексглави МЗС, санкції завдадуть катастрофічної шкоди російським можновладцям, після чого виникнуть проблеми соціального характеру.

«А ми знаємо, що в Росії головний спосіб вирішення таких питань – бунт, який змітає все підряд. Якщо Путін на це готовий, тоді він самогубець», – каже експерт.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострюється: Зеленський приїхав у зону ООС.

Також стало відомо, скільки російського війська біля кордонів України: Резніков озвучив реальні цифри.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. А от розвідка Великобританії та США заявили, що російських вояків на кордоні стало більше на кілька тисяч.

Напередодні Білий дім заявив, що неправдиві заяви Росії є черговою спробою знайти привід для вторгнення.