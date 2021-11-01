Віцепрем'єр Молдови розповів, про що країна домовилась із російським «Газпромом»

Молдова продовжила контракт із російським монополістом на умовах 2006 року

Контракт із «Газпромом», який заключила Молдова на минулому тижні, передбачає продовження умов 2006 року. При цьому додаткові умови, включно з аудитом боргу, продовжуватимуть обговорювати. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину під час пресконференції, передає кореспондент «Главкому».

Поки не буде проведений аудит боргу (ідеться про правий берег Дністра, без урахування боргу Придністров’я – ред.) «Молдовагаз» перед «Газпромом», питання про його погашення не підійматиметься.

За словами Спину, тільки після аудиту «до 1 травня «Молдовагаз» та «Газпром» підпишуть регуляторну угоду щодо боргу перед «Газпромом» за газ, що був доставлений споживачам із правого берегу».

При цьому, борг, що акумулюється постачанням «Газпромом» російського газу на непідконтрольну територію Придністров’я, відповідно до заяви Спину, не згадується.

«Молдовагаз та «Газпром» продовжать від 1 листопада на термін п'ять років контракт, який був підписаний у 2006 році на взаємовигідних умовах, на основі ціни за формулою з прив’язкою до ціни на нафту і до ціни на газ на європейських ринках»,– сказав Спину.

Політик додав, що ціна, на яку розраховує молдовська сторона, становитиме близько $400. «За умовами договору, ціна на газ у листопаді буде приблизно $450 за тисячу кубічних метрів. У грудні ми розраховуємо, що ціна буде меншою за $400 за тисячу кубометрів», – зазначив політичний діяч.

За його словами, сторони проведуть незалежний аудит боргу «Молдовагаз» перед «Газпромом» і домовленості щодо боргу будуть переглянуті на основі цього аудиту у травні 2022 року.

Спину відмітив, що зараз ринкова ціна газу перевищує $1000, а в грудні становитиме близько $800.

При цьому, у листопаді, Молдова ініціює укладання міжурядового договору із Російською Федерацією щодо співпраці в енергетичній сфері.

Нагадаємо, «Молдовагаз» та «Газпром» продовжили договір про постачання газу на п’ять років.

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