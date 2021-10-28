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    Деталі шантажу Молдови «Газпромом»

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Росія примушує Молдову до довгострокової газової угоди на своїх умовах - Деталі шантажу Молдови «Газпромом»
    Росія примушує Молдову до довгострокової газової угоди на своїх умовах

    Допомога України Молдові дуже важлива в контексті спільної позиції ЄС

    Мовою оригіналу

    В публичном доступе появляется все больше информации относительно «газового шантажа» Молдовы.

    Если обобщить, то речь идёт не просто о том, чтобы создать Молдове проблемы с газом, и тем самым пытаться политически ослаблять позиции проевропейской власти. Но и о том, чтобы Молдова, по сути, отказалась от реформ энергорынка в координации с ЕС – в обмен на скидку на российский газ. Вплоть до того, чтобы Молдова вместо подписание соглашения с Европейским союзом, подписала соглашение с Евразийским экономическим союзом.

    Поэтому помощь Украины в поставках газа Молдове (речь идет о газе в долг) очень важна в контексте общей позиции ЕС.

    Молдова уже получила газ впервые из нероссийского источника – от польской компании PGNiG через Украину в обход «Молдовгаза». Также ожидается первая поставка из Румынии.

    В общем, Россия принуждает Молдову к долгосрочному газовому соглашению на своих условиях. ЕС призывает не поддаваться давлению Москвы, и в качестве временного варианта предлагает краткосрочные контакты по поставкам газа.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія газ Газпром Молдова
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    Деталі шантажу Молдови «Газпромом»