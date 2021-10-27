Молдова купила в Нідерландів мільйон кубів газу

Ціна газу з Нідерландів до Молдови не розголошується

Нідерландська компанія Vitol виграла оголошений Молдовою тендер із закупівлі одного мільйона кубометрів природного газу

Молдова підписала контракт із нідерландською компанією Vitol на пробну закупівлю мільйона кубометрів газу. Про це заявили в агенції публічної власності при молдавському уряді, повідомляє DW у середу, 27 жовтня.

«Один із трьох найбільших постачальників нафтопродуктів у світі, нідерландська компанія Vitol, виграла оголошений Energocom тендер із закупівлі одного мільйона кубометрів природного газу», – сказано у повідомленні.

Тепер компанія має доставити газ до Молдови 27 жовтня, проте ціна газу не розголошується.

Раніше ЗМІ повідомили, що російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ.

Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

Як відомо, минулого тижня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.