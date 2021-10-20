Енергетичний шантаж «Газпрому». Молдова хоче купувати польський газ через Україну

Найближчим часом міністр закордонних справ Молдови вирушить на переговори в Київ

Молдова розглядає альтернативну можливість закупівлі природного газу з Польщі по трубі через Україну або з газових сховищ, розташованих на українській території. Про це розповів віцепрем'єр міністр Молдови Андрей Спину після свого візиту до Варшави під час брифінгу у середу, 20 жовтня, інформує кореспондент «Главкома».

«Ми й з дипломатичної сторони, і з боку міністерства шукаємо альтернативні джерела газу, ми обговорили можливість закупівлі газу у тому числі з українських газосховищ; ми маємо намір організувати тендер для кількох компаній, які володіють газом», – сказав Спину.

У Варшаві Спину, зокрема, зустрівся з віцепрезидентом держкомпанії PGNiG Артуром Чешліком, щоб з'ясувати, скільки газу Молдова може отримати з Польщі. За словами Спину, там він обговорив, в тому числі постачання газу з українських газових сховищ.

«У розмові ми торкнулися і технічних деталей постачання газу», – зазначив Спину і додав, що буде тримати громадськість у курсі розвитку подій.

Разом з тим, найближчим часом з офіційним візитом у Москву поїде віцепрем'єр із реінтеграції Владислав Кульмінський, а міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску вирушить на переговори в Київ.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.