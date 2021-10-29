Молдова досягла угоди з «Газпромом»

«Газпром» і «Молдова-Газ» продовжили контракт ще на п'ять років

Сьогодні ввечері в Санкт-Петербурзі (Росія) завершилися переговори між молдовською делегацією та «Газпромом».

Сторони досягли домовленості щодо формули ціни, аудиту боргу Moldova-Gaz та подальшого діалогу щодо погашень. Угода також передбачає продовження попереднього контракту між «Газпромом» і «Молдова-Газ» ще на п'ять років на основі формули ціни, запропонованої молдовською стороною 2021 року.

У жовтні Республіка Молдова отримала недостатні обсяги газу від «Газпрому» на підставі продовження терміну дії контракту на місяць із триразовим підвищенням ціни.

Різницю в обсязі газу закупив державний «Енергоком» за ринковими цінами.

Напередодні влада Молдови уклала контракт на купівлю 1,5 мільйона кубометрів газу у українського «Нафтогазу».

Раніше ЗМІ повідомили, що російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ.

Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

Нагадаємо, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно.

До слова, міноборони Молдови через газову кризу загасило «вічний вогонь» (фото).

Як відомо, минулого тижня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.