Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу

Режим надзвичайного стану дозволить обійти деякі процедури, щоб пришвидшити закупівлю газу з альтернативних джерел

Парламент Молдови підтримав введення надзвичайного стану у сфері енергетики, який буде діяти протягом місяця – до 20 листопада. Про це повідомляє видання Point.

Рішення про введення режиму надзвичайного стану підтримали 55 депутатів правлячої партії PAS. А опозиційні політсили не голосували.

Питання введення надзвичайного стану винесли на розгляд парламенту після засідання комісії з надзвичайних ситуацій, члени якої і ухвалили таке рішення. Потім відбулося засідання молдовського уряду, де цю ініціативу також підтримали.

На засіданні парламенту була присутня прем'єр-міністр Наталія Гавриліца. Вона пояснила депутатам, чому потрібно запровадити надзвичайний стан. За її словами, режим дозволить обійти деякі процедури, щоб пришвидшити закупівлю газу з альтернативних джерел, поки Молдова домовляється з Росією про продовження контракту.

Нагадаємо, сьогодні Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.