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    Стали відомі деталі нової угоди між Молдовою та «Газпромом»

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    Газова криза для Молдови добігла кінця - Стали відомі деталі нової угоди між Молдовою та «Газпромом»
    Газова криза для Молдови добігла кінця
    фото: ТАСС

    Угода передбачає закупівлю країною газу частково за фіксованою ставкою та частково за ринковою ціною

    Молдова та російський газовий монополіст «Газпром» уклали нову п'ятирічну угоду, згідно з якою ціна на газ може зрости до $500-600 за тисячу кубометрів. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на власні джерела.

    «Згідно з новими умовами, у першому та четвертому кварталі року республіка (Молдова) купуватиме 70% обсягів з прив'язкою до цін на нафту, а решту – за ринковою вартістю; у другому та третьому кварталах – 30% з прив'язкою до цін на нафту, а решта – за ринковими цінами», – повідомив співрозмовник агентства.

    За даними джерела, «з урахуванням ситуації на ринку зміни можуть призвести до дворазового збільшення ціни порівняно зі старою формулою до $500-600 за 1 тис. куб. м».

    Також контракт передбачає виплату Молдовою $700 млн боргів за раніше поставлений газ, але Кишинів наполягає на аудиті цієї цифри.

    Напередодні влада Молдови уклала контракт на купівлю 1,5 мільйона кубометрів газу у українського «Нафтогазу».

    Раніше ЗМІ повідомили, що російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ.

    Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.

    Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня.

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    Теги: борг газ Газпром Молдова ціни
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    Стали відомі деталі нової угоди між Молдовою та «Газпромом»