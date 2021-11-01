Стали відомі деталі нової угоди між Молдовою та «Газпромом»
Угода передбачає закупівлю країною газу частково за фіксованою ставкою та частково за ринковою ціною
Молдова та російський газовий монополіст «Газпром» уклали нову п'ятирічну угоду, згідно з якою ціна на газ може зрости до $500-600 за тисячу кубометрів. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на власні джерела.
«Згідно з новими умовами, у першому та четвертому кварталі року республіка (Молдова) купуватиме 70% обсягів з прив'язкою до цін на нафту, а решту – за ринковою вартістю; у другому та третьому кварталах – 30% з прив'язкою до цін на нафту, а решта – за ринковими цінами», – повідомив співрозмовник агентства.
За даними джерела, «з урахуванням ситуації на ринку зміни можуть призвести до дворазового збільшення ціни порівняно зі старою формулою до $500-600 за 1 тис. куб. м».
Також контракт передбачає виплату Молдовою $700 млн боргів за раніше поставлений газ, але Кишинів наполягає на аудиті цієї цифри.
Напередодні влада Молдови уклала контракт на купівлю 1,5 мільйона кубометрів газу у українського «Нафтогазу».
Раніше ЗМІ повідомили, що російський «Газпром» висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ.
Як відомо, через газову кризу з РФ Польща поставлятиме газ у Молдову через Україну. Дивіться також онлайн-обговорення з експертами з Молдови та України про енергетичну кризу у Молдові.
Як повідомляв «Главком», «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня.