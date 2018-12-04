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    У світі

    Прем'єр Молдови заявив про втручання Росії у парламентські вибори

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    Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіпп - Прем'єр Молдови заявив про втручання Росії у парламентські вибори
    Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіпп

    У Молдові обурилися рішенням Федеральної міграційної служби РФ про «міграційну амністію»

    Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіпп назвав рішення влади РФ про амністію для молдавських мігрантів втручанням у парламентські вибори.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Я ознайомився з цією інформацією у ЗМІ, але офіційну ноту поки що не бачив. Це (рішення російської влади про амністію для молдавських мігрантів, що порушили міграційне законодавство Росії - ред.) може бути розцінено як втручання Росії у передвиборну кампанію у Молдові», - заявив Філіпп.

    Раніше Федеральна міграційна служба РФ оголосила про «міграційну амністію» для громадян Молдови, що порушили терміни перебування в Росії. Згідно з повідомленням, амністія діятиме з 1 січня по 24 лютого 2019 року.

    Нагадаємо, парламентські вибори відбудуться у Молдові 24 лютого 2019 року. Вибори вперше проходитимуть за новою, змішаною системою: 51 депутата (з 101) буде обрано за партійними списками, а решта 50 - за одномандатними округами.

    Нагадаємо, СБУ блокувала кібератаку Росії на інформаційні системи судової влади України.

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