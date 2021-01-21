Президент Аргентини зробив щеплення від Covid-19 російською вакциною

Лікарі ввели першу з двох доз російської вакцини від Covid-19 Альберто Фернандесу

Президент Аргентини Альберто Фернандес зробив перше щеплення від коронавірусу російською вакциною «Супутник V». Вакцинували главу держави в Національній лікарні імені Алехандро Посадоса.

«Сьогодні я отримав вакцину Sputnik V... Вакцинація сприяє зміцненню імунітету проти коронавірусу. Давай зробимо це», – написав Фернандес на своїй сторінці у Twitter.

Він також подякував розробникам препарату і медикам Аргентини «за їх величезну прихильність».

Відомо, що Російський фонд прямих інвестицій та уряд країни підписали контракт на поставку 10 мільйонів доз препарату. Перша партія вакцини (300 тисяч доз) була доставлена в країну в кінці минулого року.

МОЗ Аргентини дозволило використовувати російський препарат для вакцинації громадян, старших за 60 років.

До слова, в Аргентині зіпсувалися майже пів тисячі доз російської вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, що у Бразилії не схвалили застосування російської вакцини від коронавірусу.

Відомо, що російська вакцина «Супутник V» зареєстрована в самій Росії, а також у Білорусі, Туркменістані, Сербії, Алжирі, Аргентині, Венесуелі, Палестині, Парагваї і Болівії.

Також у Білорусі почали вакцинувати медиків препаратом «Супутник V».

Додамо, що у 15% щеплених вакциною Супутник V є побічні ефекти.

До слова, Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».