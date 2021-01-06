В Аргентині зіпсувалися майже пів тисячі доз російської вакцини від Covid-19

Місцева влада з'ясовує, чи не зіпсували вакцину навмисне

В Аргентині 400 доз російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» стали непридатними для використання.

Про це повідомляє Nacion.

Інцидент стався у муніципалітеті Олаваррія (провінція Буенос-Айрес) через збій під час зберігання медичного засобу у холодильних камерах.

Місцева влада з'ясовує, чи не зіпсували вакцину навмисне.

Генеральний прокурор судового департаменту муніципалітету Асуль Марсело Собріно, який займається цією справою, розглядає дві причини зупинки роботи холодового ланцюга. Перша з них - це технічний збій, друга - навмисна зміна налаштувань температури з метою псування засобу.

Очільник профспілки робітників муніципалітету Олаваррія Хосе Ступпія виключив можливість саботажу. На його думку, причиною збою стала недбалість місцевої влади, яка із самого початку постачала вакцину до непристосованої для правильного її зберігання лікарні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Аргентина дозволила застосування російської Covid-вакцини. Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз «Супутник V».

Нагадаємо, Білорусь перша зареєструвала російську вакцину від Covid-19.

Також Казахстан почав виробництво російської вакцини від Covid-19.