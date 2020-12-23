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    У світі

    Аргентина дозволила застосування російської Covid-вакцини

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    <p>Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз &laquo;Супутник V&raquo;</p> - Аргентина дозволила застосування російської Covid-вакцини

    Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз «Супутник V»

    Планується, що перші 300 тисяч доз доставлять в Аргентину 24 грудня

    Аргентина зареєструвала російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V».

    Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій.

    Вакцину схвалили в рамках прискореної процедури на основі клінічних досліджень в Росії і без додаткових випробувань в самій Аргентині.

    Реєстрацію вакцини підтвердило міністерство охорони здоров'я Аргентини, повідомляє Infobae.

    Планується, що перші 300 тисяч доз доставлять в країну в четвер, 24 грудня. Вакцинація розпочнеться у понеділок, 28 грудня.

    Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз «Супутник V».

    Нагадаємо, Білорусь перша зареєструвала російську вакцину від Covid-19.

    Також Казахстан почав виробництво російської вакцини від Covid-19.

    Теги: Росія медицина щеплення вакцинація Аргентина коронавірус
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