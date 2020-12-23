Аргентина дозволила застосування російської Covid-вакцини

Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз «Супутник V»

Планується, що перші 300 тисяч доз доставлять в Аргентину 24 грудня

Аргентина зареєструвала російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій.

Вакцину схвалили в рамках прискореної процедури на основі клінічних досліджень в Росії і без додаткових випробувань в самій Аргентині.

Реєстрацію вакцини підтвердило міністерство охорони здоров'я Аргентини, повідомляє Infobae.

Планується, що перші 300 тисяч доз доставлять в країну в четвер, 24 грудня. Вакцинація розпочнеться у понеділок, 28 грудня.

Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз «Супутник V».

Нагадаємо, Білорусь перша зареєструвала російську вакцину від Covid-19.

Також Казахстан почав виробництво російської вакцини від Covid-19.