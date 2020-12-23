Аргентина дозволила застосування російської Covid-вакцини
Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз «Супутник V»
Планується, що перші 300 тисяч доз доставлять в Аргентину 24 грудня
Аргентина зареєструвала російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V».
Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій.
Вакцину схвалили в рамках прискореної процедури на основі клінічних досліджень в Росії і без додаткових випробувань в самій Аргентині.
Реєстрацію вакцини підтвердило міністерство охорони здоров'я Аргентини, повідомляє Infobae.
Планується, що перші 300 тисяч доз доставлять в країну в четвер, 24 грудня. Вакцинація розпочнеться у понеділок, 28 грудня.
Всього в Аргентину хочуть відправити 10 мільйонів доз «Супутник V».
Нагадаємо, Білорусь перша зареєструвала російську вакцину від Covid-19.
Також Казахстан почав виробництво російської вакцини від Covid-19.