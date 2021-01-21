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    Україна просить Китай прискорити поставку ковід-вакцини

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    Україна чекає на поставку вакцини, ефективність якої досі сумнівна&nbsp; - Україна просить Китай прискорити поставку ковід-вакцини
    Україна чекає на поставку вакцини, ефективність якої досі сумнівна 
    Фото: EPA/UPG

    Попри скандал навколо китайської вакцини Sinovac, українська влада наполягає на швидких поставках

    Україна просить Китай в стислі терміни погодити дозвіл на поставки вакцини від коронавірусу. Київ розглядає співробітництво щодо вакцини не тільки як міжурядову угоду.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

    Повідомляється, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з китайським колегою Ван Ї. Він подякував за урядову допомогу протягом 2020 року в боротьбі з пандемією.

    Міністр також звернувся з проханням сприяти якнайшвидшому наданню дозволу на експорт вакцини до України.

    «Ми розглядаємо питання співпраці щодо вакцини не просто як міжурядову угоду, а як взаємодію між народами Китаю та України», - підкреслив він.

    Ван Ї запевнив, що Китай готовий підтримувати Україну в боротьбі з ковідом до повної перемоги над пандемією. Сторони також відзначили зростання обсягів торгівлі на 20% - до рекордних 15 млрд доларів.

    Раніше повідомлялося, що до Ради подали закон, який дозволить в екстреному порядку застосовувати вакцини конкретних виробників, в тому числі китайської компанії Sinovac. Україна уклала контракт на поставку майже 2 млн доз цієї вакцини.

    На початку січня бразильські дослідники заявили, що вакцина від Sinovac Biotech показала ефективність у 50,4% після того, як під час випробовувань понад 9 тис. добровольців було зроблено щеплення з різницею у всього 14 днів. 

    Тоді очільник МОЗ Максим Степанов заявив, якщо ефективність китайської вакцини буде менше 70%, Україні повернуть гроші.

    Напередодні з'ясувалося, що Україна веде перемовини про закупівлю ще однієї Covid-вакцини. Тепер - з індійським виробником ліків. 

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    Теги: Китай скандал щеплення вакцинація ліки медичні препарати лікарські препарати Дмитро Кулеба
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