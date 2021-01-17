У Бразилії не схвалили застосування російської вакцини від коронавірусу

За даними регулятора, препарат не відповідає мінімальним запропонованим критеріям

Національне агентство з санітарного нагляду (Anvisa) Бразилії відхилило запит бразильської фармацевтичної компанії Uniao Quimica на екстрене використання в країні російської вакцини «Супутник V» від коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Мова йшла про 10 млн доз препарату. Очікувалося, що вони стануть доступні для застосування вже в першому кварталі 2021 року.

За даними регулятора, препарат не відповідає мінімальним запропонованим критеріям.

«Запит був повернутий у компанію через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази, а також проблем, пов'язаних з належною виробничою практикою», – заявили в Anvisa.

Агентство пояснює, що для запиту екстреного використання недостатньо запросити дозвіл на клінічне випробування фази 3, запит повинен містити стратегії, які будуть реалізовані заявником, щоб гарантувати, що поточні клінічні випробування вакцини зможуть оцінити безпеку та довгострокову ефективність.

Також запит на дозвіл екстреного використання повинен надати безпосередньо виробник препарату.

Як повідомлялося, Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».

Раніше депутат Верховної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid–вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.