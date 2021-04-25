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    Президент Чехії назвав дві версії вибухів на військових складах в Врбетіце

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    Земан не виключив, що те, що відбувається навколо історії з вибухами в Врбетіце може бути грою спецслужб - Президент Чехії назвав дві версії вибухів на військових складах в Врбетіце

    Земан не виключив, що те, що відбувається навколо історії з вибухами в Врбетіце може бути грою спецслужб

    На даному етапі триває слідство і рано робити якісь висновки, але у слідства вже є дві основні версії, які озвучив Земан

    У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.

    Надзвичайне звернення Земана транслювалося в ефірі CNN Prima News.

    За його словами, ще рано робити якісь висновки, необхідно дочекатися підсумків розслідування. Але вже у слідства з’являються можливі версії інциденту.

    Водночас він заявив, що у звітах контррозвідки не було доказів присутності російських агентів на складі.

    «З одного боку, ми повинні запитати, що вони тут робили. По-друге, той факт, що BIS не доведена їх участь, не означає, що вони не входили в комплекс Врбетіце», – сказав Земан.

    Він не виключив, що те, що відбувається навколо історії з вибухами в Врбетіце може бути грою спецслужб. Якщо це дійсно так, то це може мати серйозні наслідки для Чехії

    Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

    У парламенті Чехії зажадали компенсацію з Росії за вибух в Врбетіце.

    Як повідомлялося, названо ім’я російського генерала, який керував диверсією у Чехії.

    Теги: вибух Чехія розслідування президент
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