Президент Чехії назвав дві версії вибухів на військових складах в Врбетіце

Земан не виключив, що те, що відбувається навколо історії з вибухами в Врбетіце може бути грою спецслужб

На даному етапі триває слідство і рано робити якісь висновки, але у слідства вже є дві основні версії, які озвучив Земан

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.

Надзвичайне звернення Земана транслювалося в ефірі CNN Prima News.

За його словами, ще рано робити якісь висновки, необхідно дочекатися підсумків розслідування. Але вже у слідства з’являються можливі версії інциденту.

Водночас він заявив, що у звітах контррозвідки не було доказів присутності російських агентів на складі.

«З одного боку, ми повинні запитати, що вони тут робили. По-друге, той факт, що BIS не доведена їх участь, не означає, що вони не входили в комплекс Врбетіце», – сказав Земан.

Він не виключив, що те, що відбувається навколо історії з вибухами в Врбетіце може бути грою спецслужб. Якщо це дійсно так, то це може мати серйозні наслідки для Чехії

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

У парламенті Чехії зажадали компенсацію з Росії за вибух в Врбетіце.

Як повідомлялося, названо ім’я російського генерала, який керував диверсією у Чехії.