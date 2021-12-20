Президент Чехії прокоментував заяви про наявність у нього цирозу печінки

Чеський президент розповів, що страждає головним чином на виснаження

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував заяви одного зі своїх лікарів про те, що він страждає від цирозу печінки. Про це він розповів телеканалу CNN Prima News.

Земан спростував повідомлення члена медичного консиліуму, який спостерігав за ним, Павла Пафка, який до цього заявив про хворобу політика і введений у його шлунок зонд. Політик зазначив, що професор Пафко ніколи не оглядав його і нічого не знає про його стан здоров'я, наголосивши на спекулятивному характері цього висловлювання.

При цьому чеський президент розповів, що страждає головним чином на виснаження і останнім часом втратив близько десяти кілограмів ваги, з чим і було пов'язане його лікування в шпиталі в Празі з 10 жовтня по 25 листопада.

Раніше повідомлялося, що Земан відмовився від тютюну та алкоголю. 77-річний політик пояснив, що дослухався порад лікарів після виписки з лікарні.

«Я вже місяць живу без цигарок та алкоголю і, як бачите, ще живий», - сказав він.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

Повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

Земана госпіталізували 10 жовтня. Директор медзакладу і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.