Президент Чехії в реанімації: стали відомі деталі

Президент Чехії Мілош Земан перебуває в реанімації

Президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій. Про це повідомляє Idnes.

За даними видання, стан політика стабільний. За ним спостерігає бригада медиків, що спеціалізується на інтенсивної терапії. Також стало відомо, що запланована на середу зустріч президента з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем скасована.

Газета повідомляє, що чеський лідер знаходиться на найвищому рівні інтенсивної терапії. Там розміщують пацієнтів у стані тривалого порушення однієї або декількох життєво важливих функцій, тобто тих, у кого існує пряма загроза життю.

Земана госпіталізували 10 жовтня, в неділю. Причина госпіталізації невідома. Директор ЦВГ і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Це не перша госпіталізація політика в цьому році. Минулого разу 77-річного Земана госпіталізували в вересні. Тоді наголошувалося, що причиною стало зневоднення і легке виснаження глави держави.

Нагадаємо, Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.

Під час виступу в Страсбурзі 2017 року президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ.