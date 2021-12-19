Головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон»

Фаучі припустив, що в найближчі два тижні кількість випадків інфікування в США зростатиме

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив телеканалу CNN, що хвороба при «Омікроні» може протікати легше лише у жителів ПАР, що може пояснюватись особливостями загальної інфекційної картини.

Фаучі припустив, що в найближчі два тижні кількість випадків інфікування в США зростатиме.

За його словами, варіант «Омікрон» вже виявлений у 43 із 50 американських штатів і приблизно у 90 країнах світу. Фахівець закликав американців, які подорожують під час відпустки, отримати бустерну дозу вакцини, носити маски та уникати переповнених громадських місць, щоб уповільнити поширення «Омікрону».

«Ми побачимо «прорив» інфекції – у цьому немає жодних сумнівів», – сказав лікар.

Фаучі також заявив, що штам коронавірусу «Омікрон» може чинити опір дії вакцин. Він зазначив, що у зв’язку з цим «треба бути готовими».

Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

У суботу регіональні міністри охорони здоров'я Німеччини закликали національний уряд запровадити жорсткіші правила для людей, які прибувають із Великої Британії, де штам коронавірусу «Омікрон» спричинив сплеск інфекцій.

«Поширення «Омікрону» у Великій Британії цілком очевидне… Ми повинні запобігати поширенню якомога довше й максимально уповільнювати його», – йдеться у заяві міністрів.

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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