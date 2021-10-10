Президента Чехії госпіталізували після програшу провладної партії на виборах

Мілошу Земану належить зіграти ключову роль у формуванні нового уряду

Президента Чехії Мілоша Земана в черговий раз госпіталізували. Його доправили в Центральний військовий госпіталь у Празі. Незадовго до цього він провів зустріч з прем'єром Андрієм Бабішем, партія якого програла на парламентських виборах, повідомляє IDNES.

Рішення про госпіталізацію президента Чехії Мілоша Земана було ухвалене за рекомендацією його особистого лікаря Мирослава Заворала. Наразі чеський президент перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

За словами лікаря, Земана було доставлено до реанімації з хронічним захворюванням.

Стан здоров'я 77-річного Земана опинився в центрі уваги, оскільки йому ще належить зіграти ключову роль в процесі міжпартійних переговорів і формування нового уряду за підсумками виборів до парламенту 8-9 жовтня.

У голосуванні перемогла коаліція ліберальних партій (Spolu, партія піратів і STAN), яка отримає 108 голосів у парламенті з 200 місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правляча партія Чехії втратила лідерство за підсумками виборів.

Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить до структури поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша після витоку даних Pandora Papers, де було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції.

Чеські опозиційні партії, які за підсумками виборів можуть сформувати кабінет, критично ставляться до політики Кремля, їхні лідери критикували кабінет Бабіша за недостатньо, на їхню думку, послідовну політику з питання про захист прав людини в Росії.