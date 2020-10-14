Президент Киргизстану відмовився затверджувати нового прем'єра



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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков

За словами президента, на засіданні парламенту, коли призначали прем’єра, не було кворуму

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відмовився затверджувати новий уряд, який очолює опозиційний політик Садир Жапаров.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков повернув до Жогорку Кенеш (парламенту Киргизстану, – ред.) країни постанову про затвердження програми, визначення структури і складу уряду республіки», – сказано в повідомленні.

За словами президента, на засіданні парламенту 10 жовтня був присутній 51 депутат і було 10 доручень від інших депутатів, хоча за законом кворум має складати 61 депутат. Через відсутність кворуму Жеенбеков не став стверджувати постанову і відправив її назад до парламенту.

Нагадаємо, 10 жовтня депутати парламенту Киргизстану затвердили на посаді прем'єра Садира Жапарова, якого раніше звільнили з колонії на вимогу протестувальників. Жапарова висунули на посаду глави уряду на екстреному засіданні минулого вівторка, 6 жовтня.

Раніше повідомлялося, що президент Киргизстану знайшовся і відправив у відставку уряд.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.