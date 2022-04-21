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    Президент однієї з найбільшої нафтової компанії РФ йде з посади

    Алекперов володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій &laquo;Лукойлу&raquo; - Президент однієї з найбільшої нафтової компанії РФ йде з посади
    Алекперов володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій «Лукойлу»
    фото з відкритих джерел

    Алекперов входить до санкційних списків США і Великобританії

    Російський нафтовий магнат Вагіт Алекперов йде з посади президента компанії «Лукойл» і має намір скласти повноваження члена ради директорів. Про це повідомляють російські ЗМІ. Повідомлення про рішення Алекперова направлено голові ради директорів компанії.

    На кінець березня 2022 року Алекперов володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій «Лукойлу». Також він володів бенефіціарним економічним інтересом ще відносно 5,43% акцій.

    До слова, Алекперов входить до санкційних списків США і Великобританії за війну Росії проти України. За даними Forbes, його статок оцінюється в близько 15 млрд доларів, він входить до топ-10 найбагатших росіян.

    «Лукойл» є другою за величиною нафтовою компанією в РФ.

    Як раніше повідомлялося, найбільша в Росії приватна нафтова компанія «Лукойл» виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні. Це випливає зі звернення Ради директорів до акціонерів, співробітників і клієнтів компанії.

    Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.

    Теги: нафта росія окупанти війна відставка Україна окупація #stoprussia
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    Президент однієї з найбільшої нафтової компанії РФ йде з посади