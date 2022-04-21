У Росії сталася пожежа на хімічному заводі (відео)

За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м.

На території хімзаводу у місті Кінешма сталася пожежа. Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.



За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Також стало відомо про двох постраждалих.

Також росіяни повідомили, що в Кінешмі це найбільша пожежа на промисловому об'єкті за останні роки.

Нагадаємо, 20 квітня у самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа.

Раніше пожежа спалахнула на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори». За попередніми даними, горіла територія промзони. Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.