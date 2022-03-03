«Лукойл» виступає за негайне припинення війни проти України

Російський бізнес втрачає шалені гроші через агресію Путіна

Найбільша в Росії приватна нафтова компанія «Лукойл» виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні. Це випливає зі звернення Ради директорів до акціонерів, співробітників і клієнтів компанії, пишуть російські ЗМІ.

«Рада директорів ПАТ «Лукойл» висловлює свою стурбованість з приводу триваючих трагічних подій в Україні і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія. Ми виступаємо за якнайшвидше припинення збройного конфлікту і цілком підтримуємо його вирішення шляхом переговорного процесу, дипломатичними засобами», – заявили в компанії.

Як повідомляється, в компанії запевнили, що своєю діяльністю вони прагнуть до зміцнення миру, міжнародних відносин і гуманітарних зв'язків.

«Лукойл» є другою найбільшою компанією в російському нафтовому секторі. Він став першою великою російською компанією, яка виступила проти позиції Кремля.

Управління контролю за іноземними активами США у січні цього року внесло «Лукойл» у список секторальних санкцій, проти якsх запроваджені обмеження на угоди щодо окремих проєктів.

Статки співвласника «Лукойлу» Вагіта Алекперова, головного нафтового магната Росії, за добу вторгнення скоротилися більш ніж на $5 млрд після початку війни РФ проти України.

Також Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому». Раніше усі зв'язки з «Газпромом» розірвала компанія Shell.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».

Російський олігарх Абрамович продає «Челсі» і обіцяє гроші віддати на допомогу Україні.