Глава МОЗ Німеччини розповів, коли людство переможе коронавірус

Поява нових швидкопоширюваних штамів коронавірусу значно погіршує прогнози закінчення пандемії

Перемогти коронавірусну інфекцію у найближчі роки наврядчи можливо, заявив у інтерв’ю Bild міністр охорони здоров’я ФРН Карл Лаутербах, який очолив відомство 8 грудня.

«Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус у доступному для огляду майбутньому – чотири роки. Потрібно бути реалістами», – сказав Лаутербах. За його словами, одна з причин – поява нових штамів SARS-CoV-2.

«Нові варіанти часто виникають у людей із імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями, онкологічними захворюваннями», – заявив міністр.

Новий голова МОЗ – лікар-епідеміолог і прихильник обов’язкової вакцинації. Він вважає, що завдяки добре організованій кампанії щеплень «навіть нові варіанти практично не будуть представляти небезпеки» та інфекція не буде поширюватися далі.

Однак, за словами Лаутербаха, судячи з того, що відомо про новий штам «Омікрон», просто вакцинації без подальшого бустерного щеплення «ймовірно, буде, недостатньо».

Чи потрібно буде вводити четверту дозу «буде багато в чому залежати від того, наскільки серйозно людина захворіла «Омікроном» і чи з’являться інші мутації», заявив він.

Як повідомлялося раніше, німецькі депутати схвалили закон про обов’язкову вакцинацію для медичного персоналу. Документ набуде чинності з 15 березня 2022 року.

Таким чином, робити обов’язкове щеплення повинні будуть працівники лікарень та будинків для людей похилого віку.

До слова, у Німеччині чоловік убив сім’ю та наклав на себе руки через підроблений сертифікат.

Також у грудні Німеччина оновила добовий максимум смертей за дев'ять місяців.

Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року.

Також парламент ФРН планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.

До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.

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