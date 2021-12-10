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    Стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна

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    Низький рівень вакцинації у Болгарії пояснюється, здебільшого, соціальними чинниками - Стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна
    Низький рівень вакцинації у Болгарії пояснюється, здебільшого, соціальними чинниками
    фото: DW

    Серед факторів, що гальмують вакцинацію, логістичні проблеми, політична нестабільність та недовіра населення до держави

    Станом на початок грудня найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу з-поміж країн Євросоюзу зафіксовано у Болгарії. Наразі у цій балканській країні повністю щеплені лише 26,4% дорослого населення. Про це повідомляє видання Euronews.

    Заступник міністра охорони здоров’я Болгарії Александър Златанов вважає, що проблеми з вакцинацією виникли у країні через логістичні проблеми, а також політичну нестабільність, оскільки Болгарія проходить треті парламентські вибори лише за вісім місяців. Але, за його словами, ситуація поступово покращується.

    «Рівень вакцинації зараз утричі вищий, ніж у серпні. Ми очікуємо, що з цього моменту до кінця грудня цей показник збільшиться в чотири-п'ять разів», – зазначив Златанов.

    Наразі у Болгарії досить поширені антивакцинаторські настрої. Майже щотижня протестувальники збираються на вулицях столиці країни, щоб протестувати проти вакцинації.

    Сприяє цьому і те, що до парламенту Болгарії щойно увійшла ультраправа партія, представники якої вирізняються радикальною антивакцинаторською риторикою.

    Нагадаємо, станом на 9 грудня в Україні повністю вакцинувалися 29,65% населення.

    Нагадаємо, нещодавно президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін.

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    Теги: Болгарія вакцинація населення коронавірус
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    Стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна