Стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна

Серед факторів, що гальмують вакцинацію, логістичні проблеми, політична нестабільність та недовіра населення до держави

Станом на початок грудня найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу з-поміж країн Євросоюзу зафіксовано у Болгарії. Наразі у цій балканській країні повністю щеплені лише 26,4% дорослого населення. Про це повідомляє видання Euronews.

Заступник міністра охорони здоров’я Болгарії Александър Златанов вважає, що проблеми з вакцинацією виникли у країні через логістичні проблеми, а також політичну нестабільність, оскільки Болгарія проходить треті парламентські вибори лише за вісім місяців. Але, за його словами, ситуація поступово покращується.

«Рівень вакцинації зараз утричі вищий, ніж у серпні. Ми очікуємо, що з цього моменту до кінця грудня цей показник збільшиться в чотири-п'ять разів», – зазначив Златанов.

Наразі у Болгарії досить поширені антивакцинаторські настрої. Майже щотижня протестувальники збираються на вулицях столиці країни, щоб протестувати проти вакцинації.

Сприяє цьому і те, що до парламенту Болгарії щойно увійшла ультраправа партія, представники якої вирізняються радикальною антивакцинаторською риторикою.

Нагадаємо, станом на 9 грудня в Україні повністю вакцинувалися 29,65% населення.

Нагадаємо, нещодавно президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін.

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