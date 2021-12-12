  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Японські вчені виявили зв'язок між рівнем смертності від Covid-19 і генетикою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчені дослідили клітини японців та вплив на них вірусу на генетичному рівні - Японські вчені виявили зв'язок між рівнем смертності від Covid-19 і генетикою
    Вчені дослідили клітини японців та вплив на них вірусу на генетичному рівні
    фото:japantimes.co.jp

    Фахівці відзначають, що у людей є два типи адаптивних імунних систем, які відображають патогени на основі спогадів про минулі зараження сезонними коронавірусами

    Вчені японського державного інституту природничих наук (Рікен) вважають, що низький рівень смертності від Covid-19 в Японії у порівнянні з країнами Європи і США пов'язаний у тому числі з генетикою самих японців. Такі дані вони отримали в ході проведеного нещодавно дослідження, повідомляє газета The Japan Times.

    Фахівці Рікен відзначають, що у людей є два типи адаптивних імунних систем, які відображають патогени на основі «спогадів» про минулі зараження сезонними коронавірусами (група вірусів, в яку входять віруси, що викликають застуду, Близькосхідний респіраторний синдром (MERS) і важкий гострий респіраторний синдром (SARS). Природні антитіла в даному випадку працюють як перша лінія захисту від патогенів. Потім, коли вірус проникає в організм, спрацьовує інший захисний механізм. Це потужна імунна відповідь Т-клітин всередині білих кров'яних тілець, які вбивають інфіковані клітини.

    Ключем до запобігання серйозних випадків захворювання Covid-19 є активовані Т-клітини, для чого потрібен лейкоцитарний антиген людини (HLA). Цей складний набір генів допомагає Т-клітинам виявити інфіковані клітини, щоб знищити їх. Людське тіло містить десятки тисяч HLA, і кожна людина має кілька типів HLA, які успадковуються генетично.

    Вчені з Рікен вивчили молекулу HLA-A24, яка виявляється приблизно у 60% японців і тільки у 10-20% людей в Європі і США. Потім вони досліджували спайковий білок вірусу, що викликає Covid-19, і ідентифікували антигенний компонент, або епітоп QYI, який впливає на HLA-A24, запускаючи процес активації Т-клітин і їх розмноження. По суті, він сигналізує імунній системі, що є вірус, з яким потрібно боротися.

    Команда японських фахівців також виявила, що аналогічний епітоп існує і в сезонних коронавірусах. Дослідники кажуть, що це доводить існування на молекулярному рівні перехресного імунітету проти звичайних коронавірусів і вірусу, що викликається Covid-19.

    За останню добу в Японії було виявлено 120 нових випадків зараження коронавірусом, летальних випадків не зареєстровано. Всього за весь період пандемії в країні було зафіксовано 1,72 млн заражень, а також близько 18,3 тис. смертей.

    Раніше японські вчені відзначали, що спад нових заражень цієї осені в Японії може бути пов'язаний із самоліквідацією «Дельта»-штаму коронавірусу.

    Нагадаємо, що згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

    Читайте також:
    Теги: Японія вірус ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Японські вчені виявили зв'язок між рівнем смертності від Covid-19 і генетикою