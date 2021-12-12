Японські вчені виявили зв'язок між рівнем смертності від Covid-19 і генетикою

Вчені дослідили клітини японців та вплив на них вірусу на генетичному рівні

Фахівці відзначають, що у людей є два типи адаптивних імунних систем, які відображають патогени на основі спогадів про минулі зараження сезонними коронавірусами

Вчені японського державного інституту природничих наук (Рікен) вважають, що низький рівень смертності від Covid-19 в Японії у порівнянні з країнами Європи і США пов'язаний у тому числі з генетикою самих японців. Такі дані вони отримали в ході проведеного нещодавно дослідження, повідомляє газета The Japan Times.

Фахівці Рікен відзначають, що у людей є два типи адаптивних імунних систем, які відображають патогени на основі «спогадів» про минулі зараження сезонними коронавірусами (група вірусів, в яку входять віруси, що викликають застуду, Близькосхідний респіраторний синдром (MERS) і важкий гострий респіраторний синдром (SARS). Природні антитіла в даному випадку працюють як перша лінія захисту від патогенів. Потім, коли вірус проникає в організм, спрацьовує інший захисний механізм. Це потужна імунна відповідь Т-клітин всередині білих кров'яних тілець, які вбивають інфіковані клітини.

Ключем до запобігання серйозних випадків захворювання Covid-19 є активовані Т-клітини, для чого потрібен лейкоцитарний антиген людини (HLA). Цей складний набір генів допомагає Т-клітинам виявити інфіковані клітини, щоб знищити їх. Людське тіло містить десятки тисяч HLA, і кожна людина має кілька типів HLA, які успадковуються генетично.

Вчені з Рікен вивчили молекулу HLA-A24, яка виявляється приблизно у 60% японців і тільки у 10-20% людей в Європі і США. Потім вони досліджували спайковий білок вірусу, що викликає Covid-19, і ідентифікували антигенний компонент, або епітоп QYI, який впливає на HLA-A24, запускаючи процес активації Т-клітин і їх розмноження. По суті, він сигналізує імунній системі, що є вірус, з яким потрібно боротися.

Команда японських фахівців також виявила, що аналогічний епітоп існує і в сезонних коронавірусах. Дослідники кажуть, що це доводить існування на молекулярному рівні перехресного імунітету проти звичайних коронавірусів і вірусу, що викликається Covid-19.

За останню добу в Японії було виявлено 120 нових випадків зараження коронавірусом, летальних випадків не зареєстровано. Всього за весь період пандемії в країні було зафіксовано 1,72 млн заражень, а також близько 18,3 тис. смертей.

Раніше японські вчені відзначали, що спад нових заражень цієї осені в Японії може бути пов'язаний із самоліквідацією «Дельта»-штаму коронавірусу.

Нагадаємо, що згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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