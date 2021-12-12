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    Австралія прискорює бустерну вакцинацію через «Омікрон»

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    новий штам коронавірусу більш заразний та швидше поширюється - Австралія прискорює бустерну вакцинацію через «Омікрон»
    новий штам коронавірусу більш заразний та швидше поширюється
    фото з відкритих джерел

    Бустерна доза допоможе попередити інфікування груп ризику важкого перебігу хвороби

    В Австралії до п'яти місяців скоротили термін очікування перед бустерною Covid-вакцинацією через штам «Омікрон». Про це повідомляє Reuters у неділю, 12 грудня.

    «Бустерна доза через п'ять або більше місяців після другої дози дозволить переконатися, що захист від первинного курсу ще сильніший і триваліший, і допоможе запобігти поширенню вірусу», – заявив міністр охорони здоров'я Грег Хант.

    За його словами, згідно з даними з Ізраїлю, бустери сприяють зниженню рівня інфікування у відповідних вікових групах, тяжких захворювань у осіб віком від 40 років та смертності у осіб віком від 60 років.

    При цьому в Австралії для ревакцинації використовуватимуть препарати Pfizer та Moderna.

    Наразі Австралія є однією із найбільш вакцинованих країн, де близько 90% людей старше 16 років повністю щеплені від коронавірусу.

    Раніше Австралія повідомила, що вперше з початку пандемії коронавірусу відкриває свої кордони. З 1 грудня до країни зможуть потрапити власники віз, які щепилися від Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що Австралія повністю не відкриється для туристів до 2022 року.

    Також новий штам коронавірусу «Омікрон» є загрозою для вакцинованих і тих, хто вже перехворів.

    ВООЗ закликає всі 194 країни, що входять до складу організації, прискорити програму вакцинації груп ризику інфекції та бути готовими до нової хвилі хворих у лікарнях.

    Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.

    До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron.

    Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

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    Теги: здоров'я Австралія щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Австралія прискорює бустерну вакцинацію через «Омікрон»