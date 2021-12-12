У Новій Зеландії чоловік отримав 10 щеплень від коронавірусу за день

Ходять чутки, що чоловікові заплатили за експеримент над собою із великою кількістю щеплень

МОЗ країни розслідує ситуацію із множинними щепленнями

Чоловіку у Новій Зеландії за один день зробили до 10 щеплень проти коронавірусу, повідомляє Stuff.

Вважається, що чоловікові, який, як відомо, відвідував кілька центрів вакцинації, заплатили за множинні щеплення.

У міністерстві охорони здоров’я країни заявили, що дуже занепокоєні цією ситуацією та вже почали її розслідувати.

Очільниця програми МОЗ із вакцинації та імунізації проти Covid-19 Астрід Курніф у коментарі журналістам заявила, що її відомство «обізнане з цією ситуацією».

Професор Оклендського університету Ніккі Тернер зазначила, що поки немає даних, наскільки безпечне введення такої кількості доз протягом короткого проміжку часу, але попередила про можливість побічних ефектів.

До слова, ізраїльські дослідники встановили, що курс щеплення від коронавірусу трьома дозами вакцини Pfizer забезпечує значний ступінь захисту від нового штаму «Омікрон».

Нагадаємо, із 9 грудня в Україні діє новий розширений перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою.

Він уточнив, що правила щодо необхідності щеплення тепер стосуватимуться працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

Нагадаємо, понад 12 млн українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та звершили курс щеплення.

Також стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

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