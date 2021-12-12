Хакери зламали сайт МОЗ Бразилії і видалили дані про вакцинацію

Через кібератаку уряд відклав на тиждень введення нових вимог до мандрівників

Сайт Міністерства охорони здоров'я Бразилії кібератаці. В результаті було відключено кілька систем, що відповідають за вакцинацію населення від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

МОЗ уточнює, що одна зі зламаних хакерами систем відповідала за інформацію про національну програму імунізації населення. Друга система використовувалася для видачі цифрових сертифікатів про вакцинацію.

Через кібератаку уряд повідомив, що відклав на тиждень введення нових вимог до здоров'я мандрівників, які прибувають до Бразилії. Дані користувачів в додатку ConectSUS, яке надає бразильцям сертифікати про вакцинацію, зникли.

«Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що стався інцидент, який тимчасово поставив під загрозу деякі з його систем ... які в даний час недоступні», – йдеться в заяві.

Передбачувані хакери, які називають себе Lapsus $ Group, розмістили на вебсайті повідомлення про те, що внутрішні дані були скопійовані та видалені.

«Зв'яжіться з нами, якщо ви хочете повернути ці дані», – йдеться в заяві хакерів.

У міністерстві заявили, що працюють над відновленням своїх систем. Поліція повідомила, що розслідує напад.

Нагадаємо, країна, де президент-антивакцинатор, не вимагатиме Covid-сертифікати в іноземців.

Як відомо, 65-річний президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

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