Президент Сербії припустив можливість референдуму щодо незалежності Косово

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Визнання незалежності, за словами президента, є головною умовою вступу Сербії до ЄС

У Сербії може відбутися референдум щодо визнання незалежності Косова.

Про це заявив президент Сербії Олександар Вучич, інформує N1.

За його словами, «ніхто не буде ховатися від громадян», і підтвердив, що референдум (щодо юридично зобов'язуючої угоди з Пріштіною) є способом перевірки їхньої волі щодо питання Косова.

«Коли ми отримаємо те, про що зможемо сказати людям, ми зробимо це, і референдум є одним із рішень. Якщо ви хочете змінити Конституцію, доведеться йти на референдум», - сказав Вучич.

Визнання незалежності, за його ж словами, є головною умовою вступу Сербії до ЄС.

Раніше повідомлялося про «беззастережну підтримку європейських перспектив» Сербії, Чорногорії, Македонії, Албанії, Косова та Боснії і Герцеговини.