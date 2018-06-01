Президент Сербії припустив можливість референдуму щодо незалежності Косово
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Визнання незалежності, за словами президента, є головною умовою вступу Сербії до ЄС
У Сербії може відбутися референдум щодо визнання незалежності Косова.
Про це заявив президент Сербії Олександар Вучич, інформує N1.
За його словами, «ніхто не буде ховатися від громадян», і підтвердив, що референдум (щодо юридично зобов'язуючої угоди з Пріштіною) є способом перевірки їхньої волі щодо питання Косова.
«Коли ми отримаємо те, про що зможемо сказати людям, ми зробимо це, і референдум є одним із рішень. Якщо ви хочете змінити Конституцію, доведеться йти на референдум», - сказав Вучич.
Визнання незалежності, за його ж словами, є головною умовою вступу Сербії до ЄС.
Раніше повідомлялося про «беззастережну підтримку європейських перспектив» Сербії, Чорногорії, Македонії, Албанії, Косова та Боснії і Герцеговини.