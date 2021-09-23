Президентка Естонії у своїй промові в ООН згадала Україну

Керсті Кальюлайд закликала світ не забувати про російську окупацію Криму та агресію на сході України

За її словами, «безпека – неподільна»

Естонія закликає світову спільноту не забувати про російську окупацію Криму та агресію на сході України. Про підтримку України у промові на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє «Укрінформ».

«Не можна забувати про окупований Кримський півострів та ситуацію на сході України. Україна може розраховувати на нашу тверду й непохитну підтримку свого суверенітету й територіальної цілісності, а також на політику невизнання незаконної анексії Криму Росією», – сказала Кальюлайд.

На її переконання, «безпека – неподільна, тож безпека України є й нашою безпекою».

«Як обраний член Ради безпеки ООН ми продовжуємо підтримувати у її порядку денному питання російської агресії на Донбасі та незаконної анексії Криму», – зазначила президентка Естонії.

До слова, президентка Естонії Керсті Кальюлайд повторилася, що Україні до членства в Європейському союзі ще багато років роботи.

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