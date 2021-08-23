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    Прогнози невтішні. В Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС

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    Наразі між Україною та ЄС діє Угода про асоціацію - Прогнози невтішні. В Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС
    Наразі між Україною та ЄС діє Угода про асоціацію
    Фото з відкритих джерел

    В ЄС радять Україні концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію

    Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу. Він не бачить країну в ЄС у найближчі 3-5 років. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

    За його словами, ЄС підтримує роботу України щодо тіснішої інтеграції в ЄС.

    «Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами – відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється дорожня карта», – заявив він.

    Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

    На питання, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде піднято, він відповів: «Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки».

    Раніше Валдіс Домбровскіс сказав, що в Європейському союзі вважають, що в Україні процес реформ, незважаючи на помітний прогрес, продовжує гальмувати корупція.

    Однак, зазначив він, Україна успішно подолала авторитаризм та стала на шлях демократії, і її успіхи упродовж цих тридцяти років вражають.

    Домбровскіс також відзначив, що впровадження угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом мало наслідком зростання спільного товарообігу майже на 50% протягом перших п'яти років, у результаті ЄС став найбільшим торговельним партнером України.

    Теги: ЄС Єврокомісія Україна
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    Прогнози невтішні. В Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС