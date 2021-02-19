  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський окреслив дедлайн для членства України в ЄС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський провів засіданні зі стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції - Зеленський окреслив дедлайн для членства України в ЄС
    Володимир Зеленський провів засіданні зі стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції
    Фото: пресслужба глави держави

    «Україна стає країною, де всім затишно і безпечно, а членство в Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним»

    Вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття.

    Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні зі стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зокрема, під час засідання обговорювалися питання виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її поновлення, а також інтеграцію в ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

    «Україна стає країною, де всім затишно і безпечно, а членство в Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним - це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття». – йдеться в повідомленні.

    Також на зустрічі йшлося про формування і просування позитивного іміджу України в світі.

    «Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародного співтовариства, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новим викликам і загрозам», –зазначив Зеленський.

    У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його відомство також буде займатися захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

    Також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.

    Вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття. Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні зі стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, повідомляє пресслужба Офісу президента..

    Зокрема, під час засідання обговорювалися питання виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її поновлення, а також інтеграцію в ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

    «Україна стає країною, де всім затишно і безпечно, а членство в Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним - це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття». – йдеться в повідомленні.

    Також на зустрічі йшлося про формування і просування позитивного іміджу України в світі.

    «Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародного співтовариства, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новим викликам і загрозам», –зазначив Зеленський.

    У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його відомство також буде займатися захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

    Також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.

    Читайте також:
    Теги: МЗС ЄС політика Асоціація з ЄС Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies