Зеленський окреслив дедлайн для членства України в ЄС

«Україна стає країною, де всім затишно і безпечно, а членство в Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним»

Вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні зі стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, під час засідання обговорювалися питання виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її поновлення, а також інтеграцію в ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

«Україна стає країною, де всім затишно і безпечно, а членство в Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним - це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття». – йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі йшлося про формування і просування позитивного іміджу України в світі.

«Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародного співтовариства, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новим викликам і загрозам», –зазначив Зеленський.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його відомство також буде займатися захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

Також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.

Вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття. Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні зі стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, повідомляє пресслужба Офісу президента..

Зокрема, під час засідання обговорювалися питання виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її поновлення, а також інтеграцію в ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

«Україна стає країною, де всім затишно і безпечно, а членство в Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним - це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття». – йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі йшлося про формування і просування позитивного іміджу України в світі.

«Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародного співтовариства, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новим викликам і загрозам», –зазначив Зеленський.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його відомство також буде займатися захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

Також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.