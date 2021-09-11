Президентка Естонії розповіла, чому Україна на відстані «світлових років» від Євросоюзу

За п'ять років вона не побачила прогресу в роботі українського уряду

Діюча президентка Естонії Керсті Кальюлайд повторилася, що Україні до членства в Європейському союзі ще багато років роботи. Про це вона заявила під час форуму YES-Brainstorming, коментуючи свою заяву, що Україні для членства в Євросоюзі потрібно ще «з 20 років роботи».

За її словами, за п'ять років вона не побачила наближення українського уряду до виконання Копенгагенських критеріїв, які потрібні для вступу в Євросоюз. Вона додала, що поки що Київ «на відстані декількох світлових років» від їх виконання.

«Є компанія, яка дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло. А недавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в Україні, але до них прийшов адвокат, не буду говорити, кого він представляв, і заявив, що для прискорення угоди їм треба поділитися частиною своїх акцій... Тому коли запитують, чому Україна досі не в ЄС, то відповідь, на мій погляд, очевидна», – зазначила Кальюлайд.

Водночас, як стверджує очільниця Естонії, вона завжди була за надання членства в ЄС Україні, Грузії, Молдові.

Нагадаємо, парламент Естонії з другої спроби обрав Алара Каріса на посаду президента Естонії. На посаду він має вступити у жовтні 2021 року.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу. Він не бачить країну в ЄС у найближчі 3-5 років.

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До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття.

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