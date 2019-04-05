Президентом Мальти став екс-глава МЗС країни Джордж Велла



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Термін повноважень президента Мальти - п'ять років

76-річний Джордж Велла заявив, що його президентство буде неупередженим і справедливим

Колишній міністр закордонних справ Мальти Джордж Велла став президентом країни.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Церемонія складання присяги новим президентом відбулася у четвер. 76-річний Велла змінив на посаді Марі-Луїз Колейро Прека.

Велла заявив, що його президентство буде неупередженим і справедливим. «Я переконаний, що той, хто потребує допомоги, повинен отримати її як право, а не як благодійність. Ми повинні знати, що серед наших людей є матеріальна бідність», - сказав він.

Велла, який у минулому також працював лікарем, є активним противником абортів. «Як лікар, я буду боротися за здоров'я цієї країни і повагу до життя від початку до кінця», - заявив Велла.

Кандидатуру Велли висунув прем'єр-міністр Джозеф Мускат, і у вівторок вона була схвалена парламентом. Термін повноважень президента Мальти - п'ять років.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас у четвер, 4 квітня, на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду.