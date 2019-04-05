  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президентом Мальти став екс-глава МЗС країни Джордж Велла

    • Розсилка
    <p>Термін повноважень президента Мальти - п'ять років</p> - Президентом Мальти став екс-глава МЗС країни Джордж Велла

    Термін повноважень президента Мальти - п'ять років

    76-річний Джордж Велла заявив, що його президентство буде неупередженим і справедливим

    Колишній міністр закордонних справ Мальти Джордж Велла став президентом країни.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Церемонія складання присяги новим президентом відбулася у четвер. 76-річний Велла змінив на посаді Марі-Луїз Колейро Прека.

    Велла заявив, що його президентство буде неупередженим і справедливим. «Я переконаний, що той, хто потребує допомоги, повинен отримати її як право, а не як благодійність. Ми повинні знати, що серед наших людей є матеріальна бідність», - сказав він.

    Велла, який у минулому також працював лікарем, є активним противником абортів. «Як лікар, я буду боротися за здоров'я цієї країни і повагу до життя від початку до кінця»,  - заявив Велла.

    Кандидатуру Велли висунув прем'єр-міністр Джозеф Мускат, і у вівторок вона була схвалена парламентом. Термін повноважень президента Мальти - п'ять років.

    До слова, прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас у четвер, 4 квітня, на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду.

    Читайте також
    МЗС міністр Європа лікар політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ