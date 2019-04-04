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    Уряд Естонії йде у відставку

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    Глава уряду&nbsp;Естонії Юрі Ратас - Уряд Естонії йде у відставку
    Глава уряду Естонії Юрі Ратас

    Кабмін Юрі Ратаса почав роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дня

    Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас у четвер, 4 квітня, на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду. Про це повідомляє портал ERR.

    Згідно з законом, уряд продовжить свою діяльність до тих пір, поки на посаду не вступить новий кабінет міністрів.

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    Уряд Юрі Ратаса почав роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дня.

    В даний час тривають переговори щодо нової коаліції, яку можуть сформувати Центристська партія, EKRE і Isamaa.

    Вибори в Рійгікогу виграла Партія реформ, яка отримала 34 місця в парламенті. Центристська партія отримала 26 мандатів, Консервативна народна партія (EKRE) - 19, партія Isamaa (Вітчизна) - 12 і Соціал-демократична партія (СДП) - 10. Для формування уряду більшості правляча коаліція повинна контролювати не менше 51 місця в Рійгікогу.

    За сформованою в Естонії політичної традиції, пропозицію сформувати уряд президент в першу чергу робить лідеру партії, яка виграла вибори, тобто в даному випадку Партії реформ. Її голова Кая Каллас раніше неодноразово говорила, що не планує відмовлятися від пропозиції президента.

    Офіційно Керсті Кальюлайд запропонує Кає Каллас формувати новий уряд в п'ятницю, 5 квітня.

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