Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)
Прикордонники Литви знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Ймовірно, 25-метровий підземний тунель на кордоні використовували для контрабанди

У Литві прикордонники Державної прикордонної служби країни виявили підземний тунель на кордоні з Білоруссю. Його могли використовувати для контрабанди, повідомляє LRT.

За словами представника прикордонників Гедрюса Мішутіса, 25-метровий тунель був знайдений поблизу села Пасваліс у Литві. Він розповів, що розпочалося досудове розслідування та пізніше буде опублікований звіт з усіма подробицями.

Тунель на кордоні з Білоруссю
Тунель на кордоні з Білоруссю
Фото: LRT

Через фізичний бар'єр, який Литва встановила на кордоні з Білоруссю, контрабандистам стає все важче вести незаконну діяльність, але вони знаходять нові методи.

Нагадаємо, Литва готується до мінування усіх прикордонних з РФ мостів та встановлення бетонних загороджень для «зупинки російських танків». Також країна підвищить витрати на оборону до 5% ВВП, пише NBC News.

Європейські посадовці неодноразово заявляли, що Путін готується до війни із Заходом. Для багатьох ця війна вже триває у формі «гібридної війни», яка включає втручання у вибори та спроби атакувати авіалайнери.

Раніше в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель «Латвійського державного центру радіо й телемовлення» (LVRTC). Про це пише Delfi. Вінета Спругейн, керівниця відділу корпоративного зв’язку LVRTC, заявила, що є підстави вважати, що кабель суттєво пошкоджений і що пошкодження пов’язане з зовнішніми впливами.

Читайте також:

Теги: прикордонники Білорусь контрабанда Литва розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

CNN розповіло історії добровольців зі США, які зникли безвісти на війні в Україні
CNN розповіло історії добровольців зі США, які зникли безвісти на війні в Україні
Словаччина депортує українця за нібито спробу державного перевороту
Словаччина депортує українця за нібито спробу державного перевороту
На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)
На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)
«Ніби в бойовику»: очевидець розповів про авіакатастрофу у США
«Ніби в бойовику»: очевидець розповів про авіакатастрофу у США
Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною
Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною
Росіяни зі своїх податків утримують ескорт-агентство друга Путіна
Росіяни зі своїх податків утримують ескорт-агентство друга Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
37K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
30K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
20K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
19K
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua