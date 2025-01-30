На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)

Ймовірно, 25-метровий підземний тунель на кордоні використовували для контрабанди

У Литві прикордонники Державної прикордонної служби країни виявили підземний тунель на кордоні з Білоруссю. Його могли використовувати для контрабанди, повідомляє LRT.

За словами представника прикордонників Гедрюса Мішутіса, 25-метровий тунель був знайдений поблизу села Пасваліс у Литві. Він розповів, що розпочалося досудове розслідування та пізніше буде опублікований звіт з усіма подробицями.

Тунель на кордоні з Білоруссю Фото: LRT

Через фізичний бар'єр, який Литва встановила на кордоні з Білоруссю, контрабандистам стає все важче вести незаконну діяльність, але вони знаходять нові методи.

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