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Литва використовує український досвід, щоб навчитись готувати військових в умовах війни

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Литва використовує український досвід, щоб навчитись готувати військових в умовах війни
Українська делегація зустрілась із представниками литовських збройних сил
Фото: Міноборони

Литва переймає досвід України в мобілізації та підготовці військовослужбовців

Литва вивчає український досвід у сфері організації мобілізації, рекрутингу та підготовки військових під час війни. Це обговорювалося під час зустрічі представників Міністерства оборони України з делегацією Збройних сил Литви, повідомляє пресслужба Міноборони

«Ми вдячні народу Литви за підтримку, яку ви надаєте Україні з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Зі свого боку ми готові ділитися власними напрацюваннями, щоб ця чорна війна не переступила кордони вашої країни та Європейського Союзу», – заявив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Під час обговорення заступник міністра оборони підкреслив важливість співпраці між двома країнами та висловив вдячність Литві за її постійну підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Українська сторона також поділилася інформацією про реформи у сфері мобілізації та рекрутингу, зокрема про відкриття 44 рекрутингових центрів по всій Україні, куди громадяни можуть звертатися для вступу на військову службу за контрактом.

«Литва також межує з Російською Федерацією, тому нас цікавить досвід, що Україна отримала майже за тисячу днів спротиву. Коли на зміну мирному часу приходять воєнні події, то все дуже швидко змінюється. І військовим, які відповідають за безпеку держави, дуже важливо бути готовими до цих змін», – зазначив начальник Служби військового призову та рекрутменту Литовської Республіки Арунас Балчюнас.

Під час зустрічі литовська делегація поділилася своїми ініціативами щодо організації реєстрів військовозобов'язаних громадян та їх оповіщення для проходження служби, що стало важливою темою обміну досвідом між двома країнами.

Окрім того, сторони домовилися продовжувати співпрацю для зміцнення обороноздатності та забезпечення національної безпеки двох країн із використанням передового досвіду та інновацій.

До слова, литовська митниця з 11 листопада посилить контроль за вивезенням товарів із Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба відомства, пише Infolex.

Нагадаємо, міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2024-II» тривали у Литві впродовж 10 днів. У навчаннях взяли участь, зокрема, Сполучені Штати Америки. 

До слова,  23 вересня, у Литві стартували чотириденні навчання з перевірки системи мобілізації. У них взяли участь близько тисячі державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів і волонтерів. 

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Теги: Україна навчання Литва військові військові навчання війна Міноборони митниця

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