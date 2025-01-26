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У Балтійському морі пошкоджено підводний кабель латвійської компанії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Балтійському морі пошкоджено підводний кабель латвійської компанії
У Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель
фото з відкритих джерел

Наразі є підстави вважати, що пошкодження пов’язане з зовнішніми впливами

Уранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель «Латвійського державного центру радіо й телемовлення» (LVRTC). Про це пише Delfi.

У компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних. Поки що можлива затримка швидкості передачі даних, але здебільшого це не впливає на кінцевих користувачів у Латвії.

У співпраці з технологічними партнерами LVRTC перевірила роботу системи, а також вимірювання в мережі з обладнання у Вентспілсі.

«Наразі є підстави вважати, що кабель суттєво пошкоджений і що пошкодження пов’язане з зовнішніми впливами», – заявила Вінета Спругейн, керівниця відділу корпоративного зв’язку LVRTC.

Про цей інцидент LVRTC повідомила відповідні служби. Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Силіня скликала з цього приводу нараду відповідальних структур.

Латвійські військові обстежили судно ichalis San, яке перебувало поряд з місцем аварії. Вони визначили, що судно перебуває на шляху до росії і чекає на дозвіл від агента, щоб туди вирушити. Однак жодної підозрілої активності на палубі чи пошкоджень якоря не констатували.

Прем’єрка Латвії повідомила, що зв’язалася із прем'єрами Швеції та країн Балтії. Так, шведську берегову охорону попросили взяти участь у розслідуванні, і Стокгольм пообіцяв надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися.

Сама LVRTC веде переговори з іноземною компанією, яка може технічно забезпечити ремонт підводного кабелю. Попри на те, що глибина кабелю перевищує 50 метрів, тип пошкодження буде встановлено лише після початку ремонтних робіт.

Нагадаємо, 26 грудня 2024 року стало відомо, що відразу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.

Також у січня 2025 року ще один підводний кабель, який сполучає Швецію, Литву, Німеччину та Фінляндію, був пошкоджений у Балтійському морі, повідомив міністрцивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До цього стало відомо, що Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. НАТО теж розпочали охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.

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Теги: Швеція радіо військові ремонт послуги переговори

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